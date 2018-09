Decepcions

Després de fer un tomb pel mig de Figueres i trobar-me el centre de la ciutat completament empastifat (del verb empastifar: Embrutar, especialment amb una substància pastosa, viscosa, amb un tint, segons el diccionari de l'IEC), de pintura groga amb missatges polítics (serà veritat que vivim encara en el franquisme i hi ha qui vol també recuperar Fraga i fer-se seus els carrers?), en llegir la crònica del Diari de Girona del passat dissabte «CExF vol impulsar un pacte local pel civisme a Figueres» vaig concebre un cert grau d'esperances envers que el seny acabés finalment per imposar-se sobre la rauxa perquè, com m'han corroborat amics i coneguts que es declaren, si no independentistes, sí favorables a l'exculpació dels polítics presos, aquesta performance que jo vaig qualificar (ideari polític al marge) de «dubtós bon gust» els ha semblat més aviat «una marranada».

Per fi algú, vaig pensar, des de l'esquerra, demana una mica d'ordre i concert; per fi algú, des de l'esquerra, abandona el populisme fàcil i, en lloc d'excitar les masses (pràctica també de la dreta encara que, quan aquesta ho fa, se la titlla de feixisme. La variant d'esquerra no, aquesta és democràcia directa) intenta assossegar-les i fer-les reflexionar que no cal mesclar churras con merinas ni reivindicacions amb brutícia. Així que, ràpidament em vaig endinsar en la lectura del relat. I heus aquí la meva decepció: l'esperonadora proposta de «Pacte local pel civisme i la convivència» es limitava a alentir treballar sobre com la neteja viària i la recollida de residus urbans sense cap referència al que jo m'havia imaginat. Així que decepció, sobretot, com sempre, per les contradiccions: parlem de conservació i neteja dels carrers, exigim conductes cíviques però fins a cert punt i amb límits ideològics no sigui que se'ns assenyali, en aquesta societat franquista en la qual alguns diuen que vivim, com a contrarios al Régimen.

En fi, no perdo totalment les esperances que Figueres deixi de ser, segons el comunicat, «desordenada» a on «no s'impulsa cap iniciativa política per posar-hi solució». Si l'objectiu de la moció és, segons ells, «obrir el debat sobre l'espai públic de Figueres», diuen que l'ocasió la pinten calba.