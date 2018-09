La DO Empordà guardona l'Ajuntament de Figueres

La DO Empordà va celebrar ahir la festa de benvinguda a la 34a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà i durant l'acte va lliurar el premi Bacus Emporità a l'Ajuntament de Figueres per l'esforç en la difusió dels vins de la DO. També es va entregar el Lledoner d'Or a l'empresa Licors Grau de Palafrugell.

La Mostra del Vi de l'Empordà comença avui a la tarda amb una demostració de còctels amb vi, concurs de dibuix infantil i tastos guiats i, demà, el pregó de Jair Dominguez donarà el tret de sortida oficial. Tot i això, ahir es va organitzar la benvinguda a la Mostra a la Casa Empordà, que va consistir en una trobada entre membres del món gastronòmic i vinícola.