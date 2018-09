Els nens de Garrigàs decideixen el futur del parc infantil

L'Ajuntament de Garrigàs ha impulsat un conjunt de millores en diferents espais públics del municipi, per millorar la salubritat i per tal que aportin més seguretat als infants. Per endegar aquests projectes, el consistori ha organitzat el primer procés participatiu infantil.

Està previst fer una reformulació integral de la plaça Doctora Bou, col·locar paviment de cautxú a la zona infantil del carrer de la Costa, millorar l'espai públic de Vilajoan on hi ha els contenidors i millorar el part infantil del centre cívic i la pista poliesportiva. El conjunt d'accions, que té un pressupost de 45.000 euros i compta amb el suport de la Diputació de Girona, té previst iniciar-se a l'octubre.

Donat que el parc infantil està dirigit als nens i nenes del poble, des de l'Ajuntament va sorgir la proposta que fossin ells mateixos els que decidissin quin és el millor disseny. Es va constituir una mesa formada pels mateixos nens i nenes i, del cens de 62 nens, n'hi van participar 37.