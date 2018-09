Principi d'acord entre l'Ajuntament de Figueres i la Guàrdia Urbana

L'Ajuntament de Figueres i representants sindicals es van reunir ahir a la tarda per desencallar el conflicte laboral amb els treballadors del consistori i la Guàrdia Urbana. El govern municipal els va presentar una proposta verbal amb què es comprometen a incrementar-los el sou i augmentar la plantilla policial en els propers anys, segons van explicar fonts sindicals. L'Ajuntament espera a fer declaracions un cop els sindicats hagin celebrat l'assemblea.

El delegat sindical del SAP-PL de les comarques de Girona, Sergi Fernández, va valorar positivament la trobada. «Hi ha hagut un canvi d'actitud important en l'Ajuntament», va dir Fernández.

La proposta que l'alcaldessa Marta Felip va traslladar als representants dels treballadors passa per incrementar el salari amb una aplicació parcial de la valoració de llocs de treball. Uns diners que, segons el sindicat policial SAP-PL, prové de les hores extraordinàries de la Guàrdia Urbana. El compromís va ser verbal i es preveu que demà se'ls faci arribar l'escrit i es convoqui una assemblea amb els treballadors per exposar i debatre la proposta. Si tot va segons està previst, el dimecres 12 de setembre es tornarà a convocar la mesa de negociació per tractar punt per punt i sobre paper l'acord. La Guàrdia Urbana, electricistes i delineants no fan hores extres des de l'1 d'agost per reclamar a protesta. Reclamaven més agents al cos i l'aplicació de la valoració de llocs de treball. Un cop aquest document s'hagi signat, podria passar pel ple d'octubre i començar a aplicar-se al novembre. A més, ahir també es va posar sobre la taula la possibilitat de passar de 37 hores i mitja a 35 hores setmanals i com incrementar els sous més baixos dels treballadors de l'Ajuntament. Es tracta d'assalariats que freguen els mil euros mensuals.

«L'Ajuntament ha demostrat que sap que hi ha una situació de conflicte que no només afecta la Guàrdia Urbana», va insistir Sergi Fernández, que diu haver constat un canvi d'actitud després que en la darrera reunió mantinguda no se'ls presentés cap proposta. I és que en la darrera reunió no es va arribar a cap acord perquè l'Ajuntament no els va presentar cap proposta que respongués les seves demandes. Ara, confien, que tiri endavant el compromís del govern. Confia que si tot segueix el curs previst, la policia local desconvoqui la protesta i es tornin a fer hores extres. Entre sindicats, però, també hi ha discrepàncies. El SAP-PL considera que els diners que s'utilitzaran per aplicar parcialment la valoració de llocs de treball prové de les hores extraordinàries de la Guàrdia Urbana i, per tant, s'ha de repartir proporcionalment. En canvi, des del CSIF mantenen que s'ha de fer de manera lineal entre els treballadors de tot l'Ajuntament. «Volem que l'acord sigui un, per això volem que la proposta sigui lineal. Haurem de resoldre les diferències», diu Rafa Sánchez, president del CSIF a Girona. Segons el sindicat, demà rebran el document amb la proposta escrita, que debatran en assemblea, i s'espera que dimecres 12 puguin singar-la. Si tot avança, al novembre ja es podria aplicar.