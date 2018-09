Comença la verema amb un raïm excel·lent

Els cellers de la DO Empordà han començat la verema del 2018 que s'allargarà fins al proper mes d'octubre. Tot i que depèn de la zona i de la varietat, la verema s'ha iniciat en general en les dates tradicionals, és a dir entre mitjans i finals d'agost. Les varietats primerenques, com el moscatell de gra petit, són les primeres que es colliran però el gruix de la producció es veremarà durant el mes de setembre.

Les previsions de la DO Empordà apunten que la producció d'enguany serà lleugerament superior a la de l'any passat, aproximadament un 4%. Les dades de producció definitives no es coneixeran fins a finals d'octubre, ja que les condicions metereològiques marcaran l'evolució de la maduració del raïm i determinaran el volum final de la verema 2018. Les previsions de la DO Empordà apunten que la producció se situarà a la mitjana de la denominació que és d'uns 60.000 hectòlitres anuals.

Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures d'aquest estiu han propiciat una excel·lent maduració del raïm en una campanya que s'ha caracteritzat per la manca de fenòmens metereològics o sanitaris que hagin afectat negativament les vinyes. Justament, l'estat de les vinyes és excel·lent a causa de l'òptima climatologia de la campanya que està permetent arribar a la verema amb el 100% del fruit sa. Aquesta fet permet ser molt optimista respecte a les bones aptituds enològiques del raïm, que s'espera repercuteixen en una molt bona qualitat dels vins de la verema d'enguany.