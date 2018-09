Cop policial a les falsificacions d'articles de luxe a la Jonquera

Nova operació de la Guàrdia Civil contra les falsificacions a la Jonquera. En aquest cas, contra les còpies de productes de luxe. La policia va comissar nombrosos productes relacionats amb una marca concreta en vuit comerços de la localitat fronterera i que estan valorats en milers d'euros.

Una quarantena d'agents del cos policial de Girona van estar treballant ahir des de mig matí i entrada la tarda en la inspecció de vuit botigues de la localitat fronterera. La seva tasca passava per localitzar productes presumptament falsificats d'una marca de luxe, Michael Kors.

I és que, com van explicar fonts properes al cas, l'operatiu de la Guàrdia Civil va néixer arran de la denúncia d'aquesta companyia.

Els agents van pentinar vuit comerços, situats a peu de la Nacional II i de l'avinguda Pau Casals. I en cada comerç, els policies van haver d'anar destriant els productes de la marca per veure si eren falsificats.



Un pèrit certificant els objectes

Per certificar la seva autenticiat, la marca de luxe també va enviar un pèrit a la Jonquera, que va anar analitzant un per un els objectes, majoritàriament bosses de mà, ja que la marca és coneguda per la fabricació d'aquests complements, que poden anar des dels 100 als 400 euros en el mercat legal de venda.

Aquest nou operatiu va tornar a trencar amb la tranquil·litat del poble fronterer, que va veure com una quarantena d'agents es desplegaven cap a dos quarts d'onze del matí en diversos punts.

De moment, no ha transcendit la quantitat d'objectes comissats en les vuit botigues ni el seu valor econòmic si aquests haguessin estat venuts. Els responsables de les botigues s'enfronten a infraccions de la propietat intel·lectual.

Cal recordar que els operatius policials que persegueixen el contraban i les falsificacions són habituals en aquest municipi fronterer. I, de fet, algunes d'aquestes botigues en què ahir es va estar fent l'operatiu policial ja havien estat objecte d'investigació, i alguna d'elles va haver de tancar per manament judicial fa dos anys, quan es va desenvolupar un macrooperatiu. Aquest es va tancar amb 71 detinguts i el comís de 264.800 peces.

Recentment, a finals del mes d'agost, la Guàrdia Civil també va realitzar un cop contra el contraban en un dels punts coneguts internacionalment per aquesta pràctica, el nucli dels Límits de la Jonquera. Aquí, la policia va comissar en només tres locals comercials del barri fins a 6.450 peces de contraban, valorades en 213.450 euros.

Durant el primer semestre la Guàrdia Civil de Girona ha comissat 33.300 peces de contraban que estan valorades en més d'un milió d'euros a la demarcació.