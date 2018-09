La DO Empordà organitza vuit tasts singulars

El Consell Regulador de la DO Empordà ha programat vuit tastos singulars durant la 34a Mostra del Vi de l'Empordà, que té lloc fins diumenge a la Rambla de Figueres. Tots ells tindran lloc a l'Espai DO Empordà Sala B del festival.

Entre les propostes, destaca el tast Els vins de l'Eduard, en què es podran tastar alguns dels vins creats amb la col·laboració de l'enòleg Eduard Puig Vayreda, un dels principals impulsors de la creació de la denominació d'origen empordanesa que va morir el passat mes d'abril. L'acte tindrà lloc avui, a partir de les 21:30 h, a l'Espai DO Empordà Sala B. Jordi Pairó, del celler Pere Guardiola, i Pau Albó, del Celler Cooperatiu d'Espolla, seran els encarregats de dirigir aquest tast, que vol ser un homenatge a un home que va destacar com a investigador i difusor de la cultura del vi.

També destaca la sommelier Laura Masramon, qui dirigirà dos tastos que confrontaran els vins d'Espolla amb els de Capmany (avui a les 20 h) i els vins de Sant Climent Sescebes amb els de Cantallops (demà a les 20 h).

El programa també inclou un Tast dels millors Premis Vinari (diumenge a les 18:30 h), en el qual es podrà tastar una selecció dels vins de la DO Empordà que han estat premiats en aquests prestigiosos guardons. La proposta anirà a càrrec de l'Ester Bachs, directora tècnica dels premis Vinari.

Completen la programació el tast Unviunplaer: tast de vins multiorgàsmics (demà a les 21:30 h), amb Patrícia de Golferichs, d'Undiaunvi, que oferirà una selecció de vins que emocionen tots els sentits; 2.500 anys de vi a l'Empordà (diumenge a les 20 h), un tast guiat en clau històrica pels vins empordanesos, que oferirà Glops d'Història; i Riedel Experience - El contingut determina la forma (avui a les 18:30 h), amb Pau Melendo, responsable de la marca Euroselecció/Ridel a Girona, que posarà en valor la importància de l'elecció de les copes per a cada tipus de vi.

També es podran tastar els vins de la DO Montsant, que enguany és la denominació convidada a la 34a Mostra del Vi de l'Empordà. En aquest cas, la presidenta de la DO Montsant, Pilar Just, dirigirà el tast La DO Montsant i el seu projecte de zonificació (demà a les 18:30 h), que permetrà conèixer en profunditat aquesta denominació i els seus vins.

Aquests tastos únics tindran lloc durant aquests tres dies a la tarda i al vespre. Les entrades, a un preu de 5 euros per persona, es poden adquirir al web de la DO Empordà.