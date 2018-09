Ensurt pel despreniment parcial d'una cistella al pavelló de Figueres

Els usuaris del pavelló de Figueres estan preocupats per l'estat de les instal·lacions després que divendres passat es desprengués una cistella de bàsquet. Part dels cables que subjecten l'estructura a l'aire es van trencar i la cistella es va desprendre uns metres. En aquell moment s'estava celebrant un campus d'hoquei, però ningú va prendre mal.

La queixa s'ha fet pública a través de les xarxes socials, davant la inquietud sobre la seguretat de l'altra cistella del pavelló. L'incident es va produir mentre es disputava un campus esportiu i no hi van haver ferits. L'Ajuntament assegura que s'està treballant en la reparació de la cistella i que es revisarà l'estat de l'altra estructura per resoldre possibles deficiències.

Els usuaris de les instal·lacions esportives estan pendents de la construcció del tercer pavelló, previst pel 2020, que hauria de resoldre les deficiències esportives de Figueres. El ple d'ahir va insistir en el manteniment de les instal·lacions esportives a partir d'una moció de Cs.