Figueres municipalitzarà enllumenat i jardins amb la pròrroga d'Ecoserveis

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat prorrogar un any el contracte amb l'empresa mixta Ecoserveis per iniciar, paral·lelament, els tràmits de municipalització d'enllumenat, parcs i jardins. La pròrroga s'ha hagut de fer per evitar que el 2 d'octubre, quan acaba la concessió, es quedin sense aquests serveis. Es va aprovar en el ple d'ahir amb 17 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC, CUP, CExF i els dos no adscrits Manel Toro i Núria Galimany), 2 vots en contra (Cs) i 2 abstencions (PP).

El govern va intentar externalitzar tots els serveis de l'empresa formada per capital públic i privat, però va xocar amb el rebuig de l'oposició i dels propis treballadors. Finalment, només es privatitzarà la neteja de carrers i la recollida d'escombraries, i s'espera que l'empresa adjudicatària pugui assumir el servei a finals d'octubre. A més, tal com va advertir l'alcaldessa Marta Felip, el ple haurà d'aprovar el pla de gestió d'enllumenat i jardins pels propers mesos un cop aplicada la pròrroga quan finalitzi la concessió.

«És impensable començar un nou servei sense que tinguem previst el canvi absolut de la maquinària», va explicar l'alcaldessa davant la preocupació manifestada en el plenari pel grup de Cs en referència al seu estat actual. Així, si l'actual servei passa finalment a mans de Fisersa, l'Ajuntament haurà d'assumir el cost del personal i la compra de material.

L'escull pel qual Cs i PP no van votar-hi favorablement és perquè la proposta de pròrroga implica la futura municipalització del servei. En el ple del mes d'agost l'oposició va impedir l'externalització de tots els serveis en comptes de municipalitzar-ne una part, tal com s'hi havia compromès el mateix govern.



Centre de Formació Integrat

El ple d'ahir també va desencallar definitivament la segona fase del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer. El projecte d'ampliació ja es preveia des del 2011. El nou edifici -annex a l'actual- acollirà una incubadora vertical d'empreses i ampliarà l'espai de l'escola oficial d'idiomes.

El ple va aprovar inicialment el projecte el passat mes de juny. L'ampliació del recinte té un cost de més d'1 milió d'euros. La seva construcció serà simètrica a l'edifici ja existent.

A més, durant la sessió d'ahir també es va aprovar definitivament el tancament de la part sud de la plaça de l'Institut Ramon Muntaner. Es tracta d'una iniciativa que busca acabar amb l'incivisme que pateix la placeta elevada i permetre'n l'ús al centre escolar. Així, es restringirà l'accés amb unes tanques que es col·locaran al perímetre. L'obra es preveu per aquesta tardor.