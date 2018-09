«Hem de deixar de viure a l'ombra del país veí, sense complex»

La inauguració de la Mostra del Vi de l'Empordà d'aquest 2018 tindrà lloc avui a les 19 h a Figueres i anirà a càrrec del periodista i escriptor figuerenc Jair Domínguez.

Aquest cop serà pregoner de la Mostra del Vi, quina és la seva relació amb aquest esdeveniment?

Sempre hi he anat. Es pot dir que en soc client habitual. Està situada al lloc perfecte del calendari, just abans de començar la temporada, quan necessites alcohol per superar la fi de les vacances.

Es considera un bon coneixedor del món del vi, o és més consumidor?

Soc un connoisseur molt limitat: et puc distingir un vi dolent d'un de bo i també un de 2 euros d'un de 20, però a partir de cert nivell em perdo. Soc consumidor ocasional, és a dir, bec quan tinc l'ocasió.

Quins són els seus vins preferits?

A Catalunya tenim grans vins. Els meus preferits són els Montsant i els DO Empordà. M'agrada provar vins nous, tot i que en tinc alguns de referència, de Peralada i Capmany normalment.

En quines ocasions li agrada beure una copa de vi?

Sempre és un bon moment per obrir una ampolla. Això sí, m'agrada beure quan estic tranquil, i quan tens fills això no sempre és possible.

Com veu l'evolució d'aquest sector i de la DO Empordà?

El sector català ha de ser conscient de la importància i el valor que té en el marc mundial. Hi ha molt de complexe encara i molt de viticultor que se sent empetitit per l'abast de la indústria espanyola. Veig llocs web de vinyes autòctones que apareixen en castellà per defecte, com si el públic català no importés o com si se sentissin deutors de l'herència vinícola ibèrica. El vi que es fa a Catalunya és únic, especial, un dels millors del món sens dubte. Ens hem de treure de sobre la vergonya i la inferioritat i deixar de viure a l'ombra del país veí.

Com es prepararà aquest pregó en especial?

No faria el pregó d'un acte o poble al qual no em sentís vinculat, perquè entenc que és una cosa que s'ha de fer de manera sincera. Un pregó ha de ser també quelcom breu, divertit i que faci referència a llocs comuns. Repeteixo: breu. L'últim que vol la gent és una xerrada de tres quarts d'hora parlant de la infantesa del pregoner.

Crec que no és la primera vegada que fa una activitat relacionada amb el món del vi, és un món que li agrada explorar?

M'apassiona. Com he dit abans, no en sóc un expert, no hi he aprofundit, però m'encantaria. El procés de fer vi és una cosa íntimament lligada al caràcter mediterrani, un acte cultural a l'alçada del teatre i la música, una de les belles arts, sens dubte. Cal que en parlem més.