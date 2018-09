Més controls policials i d'Endesa per lluitar contra el frau elèctric al Culubret

Més controls policials i d'Endesa per lluitar contra el frau elèctric i els talls continuats de llum al barri del Culubret de Figueres. Aquest és el compromís que s'ha adoptat a la Junta de Seguretat extraordinària que s'ha celebrat aquest divendres al migdia a la ciutat. L'alcaldessa, Marta Felip, ha explicat que s'ha acordat amb els cossos policials fer inspeccions de manera regular a la zona i que la companyia elèctrica ha començat a implementar un sistema de monitorització per detectar els consums més elevats. Felip ha dit que el "pecat original" de la situació "insostenible" que viuen els veïns del barri és el cultiu de marihuana i que cal atacar-ho. En aquest sentit, ha admès que no els poden oferir solucions "miraculoses" però treballaran intensament per combatre-ho. I és que des de finals de juliol, el barri pateix talls diaris que en els darrers dies, fins i tot, han afectat la residència d'avis que hi ha a la zona.

Figueres ha celebrat aquest divendres al migdia una Junta de Seguretat extraordinària amb un únic punt a l'ordre del dia: el frau elèctric i els talls de llum al barri del Culubret. Els prop de 300 habitatges que hi ha a la zona pateixen interrupcions del subministrament cada dia (i en més d'una ocasió) des de finals de juliol. En els darrers dies, a més, també n'ha patit la residència de gent gran Els Arcs, que acull prop d'un centenar de persones grans. L'alcaldessa, Marta Felip, ha qualificat la situació "d'insostenible" i ha assegurat que avui s'ha posat sobre la taula una problemàtica i que tothom n'ha pres consciència.

A la sortida de la reunió, ha explicat que els cossos de seguretat (especialment, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra) s'han compromès a fer controls a la zona de manera regular per combatre el cultiu i el tràfic de marihuana, el "pecat original", segons Felip, de la problemàtica que des de fa anys pateix el barri. També ho ha fet Endesa, que fa pocs dies ha començat a implementar un sistema de monitorització que els permet detectar els habitatges amb consums més elevats.

Felip ha admès que no poden oferir solucions "miraculoses" als veïns però que lluitaran intensament per combatre-ho. En aquest sentit, ha explicat que aquest mateix dijous es va produir una reunió "al més alt nivell" entre la direcció d'Endesa i Indústria i que aquest Departament de la Generalitat ja ha obert un expedient informatiu per aquesta situació.

"Autèntics enginyers"

L'alcaldessa ha insistit que calen recursos efectius perquè els defraudadors cada cop tenen tècniques més professionalitzades per esquivar els controls. "Fan autèntiques obres d'enginyeria", ha remarcat. En aquest sentit, ha explicat que abans de la intervenció d'aquest dimecres, havien detectat més d'un centenar d'habitatges amb consums elevats però que quan hi van arribar, la majoria "estaven a 0". "Ahir no hi va haver talls però mentre estàvem a la reunió, amb els nous sistemes implementats ja han detectat nous increments inusuals", ha detallat.

Felip també ha explicat que tant la Fiscalia com la Judicatura, que han estat presents a la reunió, demanen als afectats que denunciïn perquè "sinó no poden actuar". Un altre dels compromisos adoptats ha estat mantenir de manera regular juntes de seguretat cada quinze dies o tres setmanes "de més petit format" per informar als veïns i que tots els cossos implicats estiguin coordinats.

Pel què fa al possible soterrament de les línies proposat per l'auditoria que va encarregar l'Ajuntament, Felip ha explicat que Endesa s'ha compromès a estudiar-ho.

A la junta hi han assistit representants dels diferents cossos de seguretat (Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Guàrdia Civil i policia espanyola), el delegat territorial d'Interior a Girona, Albert Ballesta, la fiscal degana de Figueres, el jutge titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Figueres, responsables d'Endesa, regidors de tots els grups municipals i representants de les associacions veïnals del barri.