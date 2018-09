La Mostra del Vi arriba a Figueres amb més de 40 actes i 26 expositors

Expositors i activitats vinculades al món vitivinícola omplen aquests dies la Rambla de Figueres. La ciutat celebra la 34a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà amb la participació de 26 cellers i empreses relacionades amb el món del vi i amb més de 40 activitats vinculades al món vitivinícola tant per a petits com grans. La ciutat és, des d'ahir i fins diumenge, l'epicentre enològic de les comarques gironines.

Enguany, la Mostra presenta nombroses novetats, i es preveu la venda de més de 7.000 tiquets i més de 10.000 visitants. La festa compta, per primera vegada, amb una DO catalana convidada, la DO Montsant, que exposa els seus productes a la fira. Així mateix, la Càtedra del Vi i l'Oli de l'Empordà s'implica per primer any amb la Mostra, amb l'exposició Vins de l'Empordà: 5 històries divines, situada al centre de la Rambla, que convida els visitants a descobrir 5 elements distintius dels vins empordanesos a través dels relats de 5 personatges mítics.

Pel que fa a la distribució i infraestructura, enguany s'han ampliat els espais destinats al tast i a les activitats, i s'han millorat els serveis de venda de taquilla. Així mateix, es consolida l'estand-botiga comú de tots els cellers, novetat de l'edició anterior, un espai comercial on els visitants poden comprar ampolles de tots els vins presents a la Mostra del Vi.

Un any més, a la placeta baixa de la Rambla, s'hi ubica l'Espai DO, que es divideix en dues sales de tast, una per realitzar tastos guiats gratuïts per al públic general, a càrrec de la Jove Confraria dels Caves i Vins de l'Empordà i d'alguns cellers participants i, a la segona sala, tastos guiats de pagament per a professionals.

D'entre les activitats programades, destaca la visita guiada Art i vi, any Fages de Climent, que es farà a les 18 h. També hi ha tallers infantils de pintura de vitralls, de pintura amb vi o de creació de titelles amb taps de suro, cuina en directe, sessions musicals i concerts, entre d'altres.



Descomptes en allotjament

i transport

Amb motiu de la 34a Mostra del Vi i per tal de fomentar l'assistència a la fira, s'han tancat promocions amb diferents hotels de la ciutat amb la col·laboració de l'Associació d'Hotels de Figueres, així com descomptes en desplaçaments en tren d'alta velocitat. A més, se celebrarà un concurs d'aparadors amb la col·laboració de Comerç Figueres; i el Museu de l'Empordà i el Museu del Joguet de Catalunya ofereixen un 50% de descompte en les entrades.

El president de la DO Empordà, Xavier Albertí, va manifestar durant la presentació del festival el seu agraïment a l'Ajuntament de Figueres per la seva implicació en l'organització de la mostra, que «cada any funciona millor», i es va mostrar orgullós de «poder ser amfitrions convidant una DO catalana, la DO Montsant, i treballar junts per promoure el vi català a Catalunya».

Segons el regidor de Fires i Mercats, Jordi Masquef, «Figueres vol exercir la capitalitat de la DO Empordà i ben aviat es materialitzarà també amb la nova seu de la DO a la ciutat», amb l'objectiu de crear sinergies del món del vi a l'entorn de Figueres. El regidor va destacar que la Mostra del Vi de l'Empordà va més enllà de generar marca, ja que té un retorn econòmic: per cada euro invertit per l'Ajuntament, el retorn a la ciutat és de 25 euros, i va agrair la col·laboració de la DO Empordà, de la Càtedra del Vi i de l'Oli de l'Empordà, dels tècnics de l'àrea de Fires i Mercats, cellers, restaurants i bars i comerços de la ciutat que s'impliquen cada any perquè tot Figueres respiri l'ambient de la Mostra.

El tiquet degustació de la 34a Mostra del Vi de l'Empordà, que es pot adquirir a taquilles per 10 euros, inclou 6 tiquets de tast de vins, 1 tiquet de descompte per a la botiga, una copa gratuïta personalitzada amb la imatge de la 34a edició, un porta-copes personalitzat i un tast guiat gratuït a l'Espai DO - Sala A (places limitades).