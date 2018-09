Els sommeliers catalans escullen La Vinyeta com a Millor Celler 2018

La Vinyeta va ser escollit com a Millor Celler del país per l'Associació Catalana de Sommeliers (ACS) en la darrera edició de la Nit del Sommelier. L'ACS va fer aquesta elecció per votació dels més 600 membres que la componen, bàsicament sommeliers i professionals del vi. En el mateix acte es va distingir el gironí Ferran Vila com a millor sommelier de Catalunya.

La qualitat i diversitat dels vins de La Vinyeta, així com el seu esperit de cooperació i solidaritat, van ser els aspectes més destacats per l'ACS. També es va valorar la seva àmplia oferta enoturística. Precisament per aquest fet, La Vinyeta va rebre el Premi Nacional d'Enoturisme fa poc més d'un any.

Aquest celler empordanès va fer els primers passos amb unes poques hectàrees de vinya el 2002 i fa poc més d'onze anys que les seves primeres ampolles van veure la llum. En pocs anys, La Vinyeta s'ha convertit en tot un referent a nivell català i més enllà.

El juny passat el celler va ser convidat a participar a la 9a Trobada internacional de Masters of Wine, que congregava alguns dels millors tastadors del món. En aquest cas, van ser escollits com un dels trenta cellers innovadors de l'Estat.

Aquesta bona trajectòria s'entén per la implicació i tenacitat dels seus propietaris, Josep Serra i Marta Pedra, que van començar aquest projecte amb poc més de vint anys. «Vam somniar amb unes vinyes, llavors vam imaginar un celler i uns bons vins, però mai hauríem pensat que ens donarien el premi a Millor Celler del país», explica Josep Serra. Els dos joves emprenedors creuen en la feina del dia a dia i ja tenen nous projectes entre mans. Darrerament han presentat els Monos*, dos vins monovarietals de varietats antigues i una col·laboració amb ànima amb la Fundació Mona. En el marc de la Mostra del Vi de Figueres es preveu que presentin la nova anyada del vi Llavors*, així com els Microvins*, petites elaboracions singulars de vinyes velles.

La seva inquietud, però, va més enllà del vi. Fa temps que treballen per convertir La Vinyeta en una explotació sostenible, ecològica i diversa on la vinya i les oliveres conviuen amb el bestiar. Així doncs, la producció de vi i oli es complementa amb els ous –que anomenen Estrellats*–, la mel i, molt aviat, el formatge.

La Vinyeta és una explotació visitable. Les visites es complementen amb esmorzars i pícnics entre vinyes amb productes de proximitat i d'elaboració pròpia.