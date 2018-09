Més pressió policial sobre el Culubret

Figueres va celebrar aquest divendres una junta de seguretat extraordinària per tractar el frau elèctric i els constants talls de llum al barri del Culubret. Des de finals de juliol els gairebé 300 habitatges de la zona pateixen interrupcions en el subministrament elèctric gairebé cada dia i en més d'una ocasió.

La junta es va tancar amb el compromís de fer més controls a la zona de manera regular per combatre tant el frau elèctric com el cultiu de marihuana, el «focus i el pecat original del que està passant al barri», explicava l'alcaldessa, Marta Felip. I és que el Culubret fa anys que pateix aquesta problemàtica qualificada «d'insostenible».

Segons l'acord d'ahir, els cossos de seguretat intensificaran els dispositius al barri i pel que fa a la companyia Endesa, l'alcaldessa va explicar que fa pocs dies han implementat un sistema de monitorització a la zona. El mecanisme els permet detectar a temps real els habitatges amb alts consums d'electricitat. «Ens prometen que això ha de funcionar», insistia Felip. Respecte a això, Felip va explicar que aquest dijous es va produir una reunió entre la direcció d'Endesa i Indústria i que el Departament ja ha obert un expedient informatiu.

L'alcaldessa va subratllar la voluntat de tots els agents implicats de resoldre la problemàtica. «Actuar de manera coordinada és el que ha d'acabar amb aquesta problemàtica: primer els talls de llum i després els cultius de marihuana», reiterava l'alcaldessa.

Tot i això, Felip va reconèixer que no tenen «solucions màgiques» però es va comprometre a lluitar contra el problema, del qual tothom ha pres consciència, «inclosos fiscalia i judicatura». De fet, una de les principals queixes de l'Ajuntament de Figueres era que no s'autoritzava l'entrada a domicilis on tenien coneixement de l'existència de plantacions de marihuana. La judicatura, però, els ha traslladat que cal que hi hagi més denúncies per part d'Endesa, però també dels veïns, que viuen «atemorits», matisava l'alcaldessa.

Sobre el possible soterrament de línies per resoldre el problema, Endesa estaria valorant la inversió per dur a terme el projecte, segons va explicar l'alcaldessa a la sortida de la reunió.

A més, va traslladar el compromís de celebrar una junta de seguretat extraordinària «de petit format» amb el Culubret com únic punt a l'ordre del dia de manera periódica per informar als veïns de les actuacions que es duen a terme.

A la junta hi van assistir regidors de l'Ajuntament, representants de tots els cossos policials (Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional), el delegat territorial d'Interior a Girona, Albert Ballesta, la fiscal degana de Figueres, el jutge titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Figueres, responsables d'Endesa i representants de les associacions veïnals del barri.



«Enginyers» del frau

L'alcaldessa va alertar que els defraudadors cada vegada utilitzen tècniques més professionals per esquivar els controls. Tal com va explicar, abans de l'operatiu del dimecres passat, s'havien detectat un centenar d'habitatges amb alts consums d'electricitat però quan hi van arribar estaen a zero.

Un dels afectats va ser la residència de gent gran Els Arcs, que es va quedar sense electricitat en repetides ocasions. Segons l'alcaldessa, s'han pres mesures respecte a això. La seva ubicació aïllada de la resta del barri ha permès que se sectoritzés i «mai s'han de tornar a quedar sense llum». La problemàtica més difícil són els blocs de pisos on conviuen defraudadors amb abonats que paguen rigurosament la factura.