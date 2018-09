El Teatre El Jardí tornarà a aixecar el teló a l'octubre amb el sostre reformat

La rehabilitació del sostre del Teatre El Jardí va començar el passat mes de maig, però l'equipament cultural està tancat des de principis d'any. En els darrers mesos no ha format part de la programació escènica de la ciutat, però les obres ja s'estan acabant i s'ha anunciat la reobertura per al proper 28 d'octubre. Les primeres companyies que hi actuaran seran les figuerenques Tequatre i La Funcional. També s'hi faran Els Pastorets.

El Teatre Municipal El Jardí està previst que pugui tornar a aixecar el teló a finals d'octubre i s'ha fixat la data per tal que aculli la celebració del Concert Ciutat, en motiu del Dia de Ciutat. La sala obrirà amb les antigues butaques i més endavant se'n preveu la substitució per unes de noves. Els Pastorets van tancar la temporada del Jardí el passat 7 de gener per tal de poder iniciar unes obres pressupostades en 300.000 euros. Els treballs han consistit en tapar les esquerdes del revestiment de guix del sostre i altres deformacions. Una de les altres millores que es preveuen en aquest equipament és el futur canvi del pati de butaques, amb un cost de 220.000 euros.



Temporada escènica

La temporada d'arts escèniques de tardor portarà a Figueres una trentena de propostes familiars de teatre, música i dansa a la ciutat. Una oferta que se segueix centrant a La Cate i als Caputxins. Bruno Oro, Àngels Bassas, Albert Salazar o companyies com Parking Shakespeare, Rhum&cia o Arcàdia protagonitzen la temporada teatral.