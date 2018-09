El PSC demana que se senyalitzi el castell de Sant Ferran a l'AP-7

El PSC de Figueres ha presentat una instància a la Subdelegació del Govern perquè l'Estat tramiti la col·locació d'un cartell indicador del castell de Sant Ferran a l'AP-7. Al mateix temps, el grup parlamentari socialista treballarà al Parlament impulsant esmenes a una proposta de resolució presentada per Ciutadans, per estimular projectes de millora al recinte de la fortalesa-castell que contribueixin a orientar-lo definitivament cap a majors quotes de projecció com a monument.