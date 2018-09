La dessaladora del Port de la Selva seguirà fins que l'aqüífer retorni als nivells òptims

La dessalinitzadora mòbil que garanteix l'ús d'aigua de boca al Port de la Selva (Alt Empordà) seguirà funcionant com a mesura "urgent" fins que els nivells de l'aqüífer tornin a ser els "òptims". La mesura es va prendre el 4 d'agost perquè els nivells de salinització de l'aqüífer que abasteix la població se situaven als 700 mg de sal per litre, al límit dels 800 a partir dels quals l'aigua deixa de ser apta per al consum. L'alcalde del municipi, Josep Maria Cervera, ha explicat que per poder prescindir-ne dependrà de diferents factors com ara si vénen pluges importants o si els nivells de consum d'aigua se situïn ja al nivell dels del l'hivern. Durant una visita a les instal·lacions, acompanyat pel director de l'ACA, ha reiterat que aquesta és una mesura "excepcional" amb un cost considerable (16.000 euros a la setmana) que queda justificat per ser un municipi de costa. "Hauria estat catastròfic no haver pogut garantir l'ús d'aigua de boca durant l'estiu", ha afegit. I ha insistit en la necessitat de seguir treballant amb la solució definitiva com és la futura connexió al pantà de Darnius-Boadella.