La dessalinitzadora del Port de la Selva funcionarà fins que l'aqüífer es recuperi

La dessalinitzadora mòbil que garanteix l'ús d'aigua de boca al Port de la Selva seguirà funcionant com a mesura «urgent» fins que els nivells de l'aqüífer tornin a ser els «òptims». La mesura es va prendre el 4 d'agost perquè els nivells de salinització de l'aqüífer que abasteix la població se situaven als 700 mg de sal per litre, al límit dels 800 a partir dels quals l'aigua deixa de ser apta per al consum.

L'alcalde del municipi, Josep Maria Cervera, va explicar que per poder prescindir-ne dependrà de diferents factors, com ara si venen pluges importants o si els nivells de consum d'aigua se situen ja al nivell dels de l'hivern. Durant una visita a les instal·lacions, acompanyat pel director de l'ACA, va reiterar que aquesta és una mesura «excepcional» amb un cost considerable (16.000 euros a la setmana) que queda justificat per ser un municipi de costa.

«Hauria estat catastròfic no haver pogut garantir l'ús d'aigua de boca durant l'estiu», va afegir. I va insistir en la necessitat de seguir treballant en la solució definitiva, com és la futura connexió al pantà de Darnius-Boadella.

L'alcalde va recordar durant la visita d'ahir que la dessalanitzadora mòbil és un «pedaç» a una situació d'urgència agreujada per la falta de pluges dels últims anys.

Com a conseqüència de la sequera, l'aigua obtinguda de l'aqüífer ha vist augmentar el nivell de sal. La posada en marxa de la dessalinitzadora mòbil es va fer efectiva el 4 d'agost perquè els nivells de salinització de l'aqüífer que abasteix la població se situaven al límit del permès per al consum.

Des d'aquell dia el dipòsit d'aigua municipal està connectat a aquest equipament. L'aigua que s'extreu de l'aqüífer és tractada per aquesta dessalinitzadora i distribuïda amb un índex de salinització d'entre 400 i 500 mg/l, per sota dels 800 mg/l que no la farien apta per al consum i per sobre dels 250 mg/l que es considera dins la normalitat.



Garantir l'ús d'aigua de boca

Tant l'alcalde com el director de l'ACA, Jordi Agustí, han subratllat que la prioritat era garantir l'ús d'aigua de boca durant la temporada d'estiu, moment en què el municipi veu incrementat el volum de població i com a conseqüència també el consum d'aigua.

El cost per tenir aquesta instal·lació és d'uns 16.000 euros a la setmana pel lloguer, a banda dels diners que ha costat portar-la i instal·lar-la. A la visita també hi va assistir el director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Girona, Pere Saló.

Per altra banda, van recordar que es mantenen les restriccions imposades des del 4 de novembre del 2017 en els usos d'aigua que no són d'ús de boca. D'aquesta manera continua estant prohibit el reg agrícola, el de jardins, rentar vehicles i embarcacions i omplir piscines.



Futura connexió amb el pantà

El municipi està patint el pitjor episodi de sequera del darrers 30 anys. Cal tenir en compte que aquest és un dels pocs municipis de la costa Mediterrània que encara s'abasteix només de l'aigua del seu propi aqüífer. Per altra banda, cal recordar que en els últims anys també ha endegat iniciatives pioneres com la recàrrega de l'aqüífer amb aigua regenerada. Una mesura que en els darrers mesos va deixar de ser suficient i va obligar a prendre una mesura excepcional.

Tant l'Ajuntament com l'ACA i el Consorci de la Costa Brava estan treballant per aconseguir connectar el municipi al pantà de Darnius-Boadella, una solució «estructural» que permetria garantir l'abastiment d'aigua potable i aconseguir així complementar el sistema actual.

L'obra passaria per augmentar el cabal del dipòsit de Roses i construir una canonada des del de Cadaqués (que està situat al terme del Port de la Selva) fins al dipòsit del municipi.

Ja han encarregat un estudi a una enginyeria perquè avaluï el cost d'aquesta obra, però ja ha avançat que estaria al voltant d'1 milió d'euros. El director de l'ACA ha admès que és una obra complexa amb una tramitació de licitació i execució de l'obra i no s'ha concretat el calendari.