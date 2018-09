La Mostra del Vi tanca una edició de rècord

La 34a Mostra del Vi de l'Empordà ha batut rècords d'assistència amb més de 14.000 visitants i ha superat el sostre dels 7.000 tiquets venuts. Enguany n'han sigut 8.000 en total, 500 més que en l'edició anterior. A més, s'ha registrat una elevada participació a les més de 40 activitats programades entre el 6 i el 9 de setembre a la Rambla de Figueres. Els resultats demostren «la clara consolidació i èxit de la Mostra del Vi» així com el compromís de Figueres «exercint la capitalitat del vi de l'Empordà», insisteix el regidor de Fires i Mercats, Jordi Masquef.

La Mostra del Vi de l'Empordà és el resultat del treball conjunt entre l'Ajuntament de Figueres i el Consell Regulador. Segons l'alcaldessa, Marta Felip, els resultats són fruit de la «bona feina feta i del treball colze a colze amb la DO».

De fet, el vincle entre els dos organismes va més enllà de l'organització de la Mostra, ja que estan treballant en el trasllat de la seu de la DO Empordà, que deixaria les oficines de l'avinguda Marignane i es traslladaria a l'edifici de la plaça del Sol que anteriorment ocupava l'oficina de turisme. Un trasllat que «ben aviat serà una realitat», va dir Felip.

L'esdeveniment ha convertit la ciutat de Figueres un any més en l'epicentre enològic de les comarques gironines durant quatre dies. Hi han participat 26 expositors, entre cellers i estands gastronòmics, i enguany ha comptat amb la presència d'una DO catalana convidada: la DO Montsant.

La 34a edició de la Mostra del Vi va obrir les portes el dijous 6 de setembre, però es va inaugurar oficialment el divendres amb el pregó del periodista i escriptor Jair Domínguez, que va fer una intervenció àcida i crítica en clau d'humor. L'edició d'enguany va ampliar els espais destinats al tast i a les activitats i també es van millorar els serveis de venda de taquilla. Uns canvis que, segons l'organització, han donat bons resultats

Un any més, a la placeta baixa de la Rambla s'hi va ubicar l'Espai DO, que es va dividir en dues sales de tast, una per realitzar tastos guiats gratuïts per al públic general, a càrrec de la Jove Confraria dels Caves i Vins de l'Empordà i d'alguns cellers participants i, a la segona sala, tastos guiats de pagament per a professionals. Els tastos guiats i els professionals de pagament han tingut més del 80% d'ocupació.

També es van programar activitats complementàries a la mostra, com les demostracions de còctels amb vi, cuina en directe, tallers infantils de pintura, creació de titelles amb taps de suro, música i concerts. Aquesta Mostra del Vi ha sigut la primera que s'ha celebrat amb l'absència de l'enòleg i exalcalde de Figueres Eduard Puig Vayreda. L'edició ha homenatjat el seu llegat amb l'organització d'un tast singular d'alguns dels vins creats amb la seva col·laboració. Puig Vayreda va ser un dels principals impulsors de la denominació d'origen empordanesa.