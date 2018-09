Un detingut i dos investigats en dos dies de dispositiu contra el frau elèctric al Culubret de Figueres.

Els Mossos d'Esquadra han comissat 800 plantes de marihuana i bosses plenes de cabdells.

L'arrestat es va fer dilluns i es tracta d'un home de 38 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Figueres.El qual ha quedat acusat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. També investiguen penalment dos homes pels mateixos fets.

Els dies 5 i 10 de setembre els Mossos van fer un total de cinc entrades i perquisicions en habitatges on hi havia clares sospites que hi podia haver plantacions de marihuana i frau elèctric.

El dia 5 van inspeccionar una casa al carrer Avinyonet i una altra al Carrer Major, on hi van trobar 419 plantes de marihuana, bàscules, caixes de filtres, 38 transformadors i 38 làmpades. En un dels domicilis els agents van denunciar penalment el propietari i a l'altre no van localitzar-hi ningú. En aquest dispositiu hi van treballar conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Figueres.

Aquest dilluns, els Mossos van fer tres entrades més: dues al carrer Francesc Gimeno i un altra al carrer Major. En aquestes van localitzar 276 plantes, dues bosses planes de cadells de marihuana, bàscules, 23 làmpades, transformadors, temporitzadors i extractors.

Al lloc van detenir un home com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues i també van denunciar el propietari d'un dels immobles.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb el cas.

El detingut, amb antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.