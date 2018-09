ERC veu «continuistes» les ordenances fiscals de Roses

El grup municipal d'ERC de Roses ha rebut la proposta d'ordenances fiscals del govern municipal. Pel portaveu dels republicans, Joan Plana, es tracta d'una proposta «especialment continuista i això, ja d'entrada, limita la capacitat per poder negociar gaire».

En aquest sentit, Plana ha recordat que el sistema de modificació de les ordenances dificulta poder fer aportacions en casos com aquest: «el que es voten són les modificacions, no les ordenances en si. Si no s'aproven les modificacions, es manté l'ordenança com l'any passat».

Des d'ERC de Roses, defensen mantenir les bonificacions socials en tots els tributs i vinculant-les a la renda per tal de fer-les progressives.