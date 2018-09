Figueres adjudica les obres de la plaça Tarradellas, aturades fa sis mesos

L'Ajuntament de Figueres preveu desencallar la reforma de la plaça Tarradellas la setmana vinent. Les obres estan aturades des de fa sis mesos, després que l'empresa adjudicatària fes fallida. El consistori va haver d'iniciar un nou procediment de licitació perquè una altra empresa reprengués els treballs. Les obres ja les ha adjudicat a l'empresa TEX per valor de 172.324 euros.

El consistori preveu que la setmana vinent es reprendrà l'execució dels treballs i calcula que s'acabaran a finals de novembre. La durada prevista és de 10 setmanes.

La intervenció consisteix en l'adequació d'un itinerari per a vianants que discorri en diagonal pel mig de la plaça i condueixi el visitant fins al centre de la ciutat, tot passant per la plaça de l'Escorxador on també s'està actuant en una altra fase d'aquest mateix projecte.

L'obra està abandonada des del passat mes de maig. La constructora va marxar i la brigada municipal es va encarregar d'adequar els accessos als habitatges i locals i d'arranjar les voreres per garantir el pas de persones i vehicles. A l'interior de la plaça encara el material que va deixar l'anterior adjudicatària.

La remodelació es va adjudicar a principis de gener per un import de 225.725,50 euros i el projecte contempla renovar completament l'interior de la plaça, el mobiliari urbà, la zona de jocs infantils, la recollida de pluvials i la substitució dels arbres en mal estat per nous exemplars. A més, es preveu renovar les voreres i convertir aquest punt en un accés renovat al centre de la ciutat.

Les obres tenien un termini d'execució de quatre mesos i s'havien d'enllestir aquest abril. Es tracta d'una de les fases per dignificar l'entrada a Figueres des de l'N-260 i crear un nou itinerari per a vinanats fins el centre de la ciutat.

L'Ajuntament va tramitar d'urgència aquesta nova licitació per tal que una nova empresa assumís «el més ràpid possible» la continuació de les obres.