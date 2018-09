L'Alt Empordà, la comarca catalana on més ha pujat la temperatura aquest estiu

El Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat aquest estiu de càlid a la major part del país, només amb algunes excepcions al Pirineu i Prepirineu, on la temperatura mitjana ha resultat propera a la mitjana climàtica. Les anomalies han estat més marcades al litoral i prelitoral, on tots tres mesos han estat clarament càlids, però especialment a l´agost, quan s´han produït calorades que han afectat particularment aquests indrets.

Les anomalies més altes, amb temperatures que han assolit més de 2,5 graus per damunt les mitjanes, s'han situat a les comarques del litoral i prelitoral, especialment a l´Alt Empordà i a la mateixa ciutat de Barcelona (Barcelonès), però també a punts del Vallès Oriental, Baix Llobregat, Baix Camp i Baix Ebre. A 13 de les 69 estacions gestionades pel Servei Meteorològic amb més de 20 anys de dades ha estat el segon estiu més càlid, totes elles ubicades al litoral i prelitoral.

A l'hora d'analitzar els observatoris amb més de 100 anys de dades, a l´Observatori de l´Ebre (amb registres des de 1905), l´estiu del 2018 ha estat el segon més càlid de tota la sèrie, per darrere del 2003, amb una temperatura mitjana de 27,2 °C. També a l´Observatori Fabra, amb registres des de 1914, ha estat el tercer estiu més càlid de la sèrie, amb una temperatura mitjana de 24,2 °C, igualant al valor de 2015 i darrere dels càlids 2003, 2009.

Pel que fa a les sèries històriques disponibles, que s´inicien l´any 1950, a Figueres – Cabanes (Alt Empordà), aquest estiu ha estat el segon més càlid d´almenys els darrers 69 anys.

L'agost és el mes què més ha contribuït en aquest balanç final de l´estiu. Si bé en alguns punts del Pirineu i Prepirineu l´agost ha estat normal, el mes ha resultat càlid gairebé tot el país, en especial al litoral i prelitoral, on ha arribat a ser puntualment molt càlid.

El caràcter marcadament càlid d´aquest s´explica per la presència d´una falca anticiclònica amb arribada d´una massa d´aire càlid procedent del nord d´Àfrica els primers dies del mes, produint l´episodi de calor més destacat de tot l´estiu, en especial al litoral i prelitoral.

Malgrat que a l´interior de Catalunya no va ser un episodi de calor excepcional, en alguns d´aquests sectors litorals va ser la calorada més destacada des de l´agost de 2003, amb una temperatura mínima que va fregar els 30 °C a la mateixa ciutat de Barcelona i àrees de l´Empordà, i amb una temperatura màxima al voltant dels 40 °C els dies 4 i 5, tant a l´interior com al litoral.



Pluges irregulars

Per la seva banda, les pluges han presentat una distribució ben contrastada, amb àrees plujoses i seques, a diferència dels darrers dos estius, quan gairebé tot el territori va tenir dèficit de precipitació. Les àrees que es poden qualificar de plujoses es concentren sobretot al quadrant nord-est, litoral Central, Prepirineu oriental i punts del Pirineu. En alguns d´aquests sectors ha estat l´estiu més plujós de les darreres dècades.

A Ponent, prelitoral Sud, delta de l´Ebre, extrem nord del litoral i prelitoral central, litoral nord, i de forma més puntual punts de la Catalunya Central i Pirineu i Prepirineu, l´estació ha estat seca. I en alguns indrets de la Ribera d´Ebre, i de forma més local a la Conca de Barberà, Priorat o Pla d´Urgell l´estiu es pot qualificar de molt sec (quantitats recollides inferiors al 30% de la mitjana climàtica).

En dues de les 56 estacions amb més de 20 anys de dades, l´estiu ha estat el segon més sec, són les d'Ascó (Ribera d´Ebre) i Aitona (Segrià).

El Servei Meteorològic indica que la distribució irregular de dies de tempesta mostra la gran irregularitat pròpia de l´estació, amb uns mesos de juny, juliol i agost en què el pas de diverses pertorbacions va comportar nombrosos episodis tempestuosos, el més destacat el del 9 d´agost, amb 5.759 llamps núvol-terra, el nombre de llamps més elevat des del 14 de setembre de 2014.

Gairebé tot el país ha presentat una anomalia positiva, especialment el Pirineu, on s´ha arribat a més de deu dies de tempesta respecte de la mitjana corresponent, i el Prepirineu i Catalunya Central. La resta d´àrees presenten una anomalia més discreta, entorn dels més de tres dies de tempesta del que és habitual a la franja litoral nord i fins a 2 dies més a la resta. L´excepció es troba a la Ribera d´Ebre, on fins i tot hi ha valors negatius.