L'escola Montserrat Vayreda de Roses inicia el curs pendent de les últimes reformes

El CEIP Montserrat Vayreda de Roses es va posar en funcionament el curs passat, però estava inacabat. L'edifici presentava deficiències en diversos espais com els patis o els sostres i al juliol es van començar a executar aquests treballs pendents des del setembre passat. Avui els nens tornen a les aules del centre amb les reformes «pràcticament acabades» i tant l'Ajuntament com fonts del mateix col·legi asseguren que les classes comencen amb total normalitat.

«S'ha arreglat el sostre, al pati s'hi ha col·locat sauló i només queda pendent algún voladís exterior», ha explicat el regidor d'Infraestructures i Serveis Públics de l'Ajuntament de Roses, Josep Maria Mas Blanch.

Les reformes es van iniciar el 31 de juliol i van començar pel sostre, que era «la part més complicada». La intervenció ha seguit amb els patis, on s'ha arranjat el paviment. També s'hi col·lacaran zones de joc. Segons ha explicat el regidor, els treballs estan «pràcticament acabats» i les obres pendents «afectaran molt poc el funcionament del centre escolar». Des que es van iniciar les reformes, l'Ajuntament, la Generalitat i l'empresa constructora n'han fet un seguiment exhastiu.

Els treballs per reparar els desperfectes s'arrosseguen des de fa mesos. Ara són a punt d'acabar i des del centre es constata que els operaris s'han encarregat els darrers dies de retirar el material constructiu i deixar els espais interiors a punt per a l'arribada dels nens a les aules. Tot i això, les obres han entrebancat la tasca dels docents en la preparació del curs, així com la instal·lació del mobiliari a les aules.

El centre va estrenar l'edifici l'any passat encara amb la presència d'operaris treballant-hi i tant alumnes com docents van compaginar els nou mesos de classes amb les deficiències estructurals que presentava el recentment estrenat espai. Les queixes s'han arrossegat durant tot el curs escolar i ja al gener el grup municipal d'ERC posava de manifest que l'escola patia «les conseqüències d'una obertura precipitada i una posada a punt nul·la» i ho exemplificava amb la caiguda d'una porta o els bonys del pati.

Més endavant va ser el PSC el que va tornar a posar sobre la taula les deficiències de l'espai. «El pati està sense acabar, hi ha una xarxa al sostre del menjador per evitar despreniments i han aparegut esquerdes», deia el grup municipal.

L'obra encara no s'ha entregat a l'Ajuntament i no es farà efectiu fins que estigui completament acabada i en condicions.



Dotze anys en mòduls

Fa un any els nens estrenaven el recinte de 7.296 metres quadrats i amb un pressupost de 4,1 milions d'euros . L'escola Montserrat Vayreda feia dotze anys que s'ubicava en mòduls prefabricats, durant els quals els diferents alumnes van patir-ne els inconvenients.

El nou edifici va ser el resultat d'una dècada de lluita i reivindicacions, fins que finalment els 410 alumnes van començar a fer-se seves les instal·lacions, ara fa un any.