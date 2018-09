Un arrestat i dos investigats en una operació contra el tràfic de droga

Un detingut i dos investigats per tràfic de drogues en dos dies de dispositiu contra el frau elèctric al Culubret de Figueres. Durant aquest període, els Mossos d'Esquadra han comissat 800 plantes de marihuana i bosses plenes de cabdells.

L'arrest es va fer aquest dilluns i es tracta d'un home de 38 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Figueres, el qual ha quedat acusat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. També investiguen penalment dos homes pels mateixos fets. Ambdós presumptes delinqüents ja estaven sota sospita i els Mossos d'Esquadra els han involucrat en els fets després d'una investigació.

Els dos dispositius contra el frau elèctric es van fer els dies 5 i 10 de setembre. Els Mossos d'Esquadra van fer un total de cinc entrades i escorcolls en habitatges on hi havia clares sospites que hi podia haver plantacions de marihuana i frau elèctric.

D'entrada, el dimecres dia 5 de setembre van inspeccionar una casa al carrer Avinyonet i una altra al carrer Major. Aquí hi van trobar 419 plantes de marihuana, bàscules, caixes de filtres, 38 transformadors i 38 làmpades. En un dels domicilis els agents van denunciar penalment el propietari i a l'altre, no van localitzar-hi ningú. En aquest dispositiu van treballar conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Figueres i Endesa.

Aquest dilluns, els Mossos van fer tres entrades més: dues al carrer Francesc Gimeno i una altra al carrer Major. En aquestes van localitzar 276 plantes, dues bosses plenes de cabdells de marihuana, bàscules, 23 làmpades, transformadors, temporitzadors i extractors. Al lloc van detenir un home com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues i també van denunciar el propietari d'un dels immobles.



Talls de llum a l'estiu

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb el cas, asseguren els Mossos. El detingut compta amb antecedents policials. L'operatiu del dilluns va ser el resultat de les investigacions iniciades arran del dispositiu del dimecres 5 de setembre. De les 104 inspeccions, es van detectar 10 fraus elèctrics.

Aquestes actuacions arriben en uns dies que el barri del Culubret s'ha posat sota el focus mediàtic després dels constants talls de llum que ha patit aquest estiu. I que, segons l'ajuntament de Figueres, estan causats per una sobrecàrrega de la xarxa elèctrica que es dona a causa del frau. Així és desprèn d'una auditoria externa que ha portat l'ajuntament a anunciar que denunciaran la companyia Endesa a Indústria.

El tema dels talls de llum en aquest barri també ha generat que la setmana passada se celebrés una junta de seguretat extraordinària. La reunió es va tancar amb el compromís de fer més controls a la zona de manera regular per combatre tant el frau elèctric com el cultiu de marihuana, és a dir, més pressió policial.