Avancen les negociacions entre la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament

Segueixen les converses entre sindicats i l'Ajuntament de Figueres i el principi d'acord podria materialitzar-se els propers dies. El consistori els va presentar la setmana passada una proposta per desencallar el conflicte laboral que té obert l'administració amb la Guàrdia Urbana i la resta de treballadors municipals.

Fonts sindicals constaten el canvi d'actitud en l'Ajuntament i la «bona predisposició» per arribar a un acord. A més, també s'haurien resolt les discrepàncies entre sindicats. Les converses se centren en l'augment de sou de manera proporcional i no lineal entre tots els treballadors, tal com reclamaven des del CSIF.

I és que s'aplicaria parcialment la valoració de llocs de treball per incrementar el sou dels agents. Per fer-ho s'utilitzarien prop de 200.000 euros, la meitat del que es gasta l'Ajuntament per pagar les hores extres dels policies.

També es revisarien els salaris més baixos dels treballadors, que «fan funcions no bonificades des del 1998», explica Sergi Fernández, del SAP-PL. I s'hauria arribat a un acord per passar de 37,5 hores a 35 sempre que la resta es complementés amb formació presencial.