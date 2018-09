Figueres reprèn els tallers del nou pla urbanístic, aturats des del 2014

L'Ajuntament de Figueres ha convocat quatre tallers participatius per recollir les aportacions ciutadanes referents al nou POUM. Feia quatre anys que la ronda de participació havia quedat aturada i des d'aleshores ja no se n'havien convocat més. Ara s'ha anunciat la programació de quatre tallers més que se celebraran el 18 i 25 de setembre i el 2 i 9 d'octubre a l'escola Parc de les Aigües des de les 19.45 hores fins a les 21.45 hores. Cal inscripció prèvia. Figueres va desencallar finalment la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal amb l'aprovació de l'avanç de pla el passat mes d'abril. El termini d'exposició pública i la presentació de suggeriments s'ha ampliat fins al 15 de novembre per tal de dur a terme el programa de participació ciutadana i facilitar la presentació de suggeriments o altres alternatives de planejament.

L'avanç del pla, que ha d'actualitzar l'existent que data del 1983, va exposar-se públicament durant el mes de juny, en exposicions permanents i itinerants a peu de carrer i a diversos espais municipals, després que el ple municipal l'aprovés en la sessió del mes d'abril. També es van dur a terme un cicle de xerrades informatives i es va presentar públicament en una audiència pública amb els tècnics de l'equip redactor.

De l'elaboració del POUM en depèn la Figueres del futur així com resoldre els problemes urbanístics de la ciutat i que obliguen a fer modificacions puntuals del Pla per adaptar-lo a la realitat de Figueres. El document vigent data del 1983 i presenta un planejament obsolet per a la ciutat.

El govern va impulsar el 2013 la redacció del nou POUM que ha de substituir l'actual, es van organitzar vuit tallers participatius i es va presentar l'informe amb el recull de propostes. Però el procés es va interrompre per les eleccions municipals del 2015. Havia de ser el Govern sortint el que reprengués la tasca, però el pacte en minoria entre CiU i PSC era una dificultat afegida. A més, posteriorment es va produir el trencament d'aquest mateix pacte. Finalment, però, ha sigut el govern en minoria de Marta Felip, amb cinc regidors, el que ha acabat aprovant l'avanç de pla.

El document estableix tres possibles escenaris i serà la ronda de participació ciutadana la que haurà de definir per quina via s'ha d'orientar el POUM. Així, serà aquest procés que s'inicia dimarts vinent el que concretarà l'ordenació urbanística de Figueres.



Tres escenaris per a Figueres

L'avanç preveu tres escenaris. La primera opció preveu l'actual planejament local i territorial i una potencialitat de creixement de fins a 72.843 habitants. Contempla la possibilitat de construir 14.127 habitatges nous.

En la segona opció es planteja centrar les infraestructures a la banda oest de la ciutat, amb una estació del TAV intermodal i amb el desplaçament de la línia del tren convencional, la qual cosa implicaria la desaparició de l'estació del centre. En aquest model, la població podria créixer fins als 61.638 habitants i 8.363 nous habitatges.

El tercer escenari aposta per mantenir les dues estacions però soterrant les vies del centre. Segons els redactors, és l'opció més viable. El soterrament permetria «relligar» les trames urbanes i eliminar els passos a nivell.

La tramitació del POUM és resultat de l'acord amb diversos grups com ERC i els regidors no adscrits Manel Toro i Núria Galimany a canvi del vot afirmatiu en els pressupostos del 2018.