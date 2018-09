L'Ajuntament de l'Escala i el Club Nàutic han signat un nou conveni de col·laboració per la promoció del municipi com a destinació de turisme esportiu. Les dues prats s'han compromès a redactar un pla d'actuació anual i a concretar la dotació pressupostària per dur a terme les accions necessàries. L'entitat celebra enguany 50 anys de la seva fundació.