L'Ajuntament de Figueres i Adif renoven el lloguer de l'aparcament dels Fossos

L'Ajuntament de Figueres ha renovat el contracte de lloguer de l'aparcament dels Fossos. El terreny és propietat de l'empresa Adif i finalment el ple va donar-li llum verd després que es deixés sobre la taula en la sessió del passat mes d'agost pels dubtes de l'oposició.

La CUP havia proposat que s'estudiés la possiblilitat que s'arrangés el solar de l'altra costat de la via, que ja s'utilitza com a pàrquing, a canvi de deixar de pagar el lloguer a Adif. «Són molt reacis a hipotecar terrenys de manera defiiniva i menys en zones properes a la via», explicava l'alcaldessa Marta Felip, i alertava que en el supòsit que no es renovés el lloguer es produiria una «situació greu» per la pèrdua d'estacionament lliure. «Ens veurem en condicions de no renovar lloguers quan tinguem prous apracaments», va insistir. El contracte finalitza l'1 d'octubre i, amb la renovació, s'allarga cinc anys més.



330 places al camp del Far

El govern va intentar aprovar el conveni per llogar l'antic camp de futbol, propietat de l'Asil Vilallonga. Es tractarà d'un aparcament gratuït amb 330 places en un espai de 9.800 metres quadrats situat a l'avinguda Vilallonga. El plenari no va ratificar l'acord d'arrendament de 7 anys i de 3.948 euros mensuals. La comissió d'espais buits s'ha de reunir properament amb els propietaris per intentar que cedeixin el terreny a canvi d'una compensació d'impostos.