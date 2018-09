El PSC de Figueres insisteix en la formació d'un govern d'unitat

El portaveu del PSC a l'Ajuntament de Figueres, Pere Casellas, insiteix en la formació d'un govern d'unitat un cop l'alcaldessa Marta Felip hagi fet efectiva la dimissió. Casellas vol un govern «progressista per revertir les poques polítiques que aquest govern ha dut endavant», però de moment no hi hauria suficients suports.

El portaveu socialista proposa un regidor «amb garanties» i diu que el govern d'unitat no hauria d'estar encapçalat per cap dels alcaldables a les municipals del 2019. Casellas va estendre la mà a la resta de grups municipals per «posar-nos d'acord d'una vegada per treure la ciutat de l'atzucac en què es troba».

Els socialistes van fer la proposta després que l'alcaldessa anunciés la seva dimissió passat l'estiu. Casellas es mostra confiat per aconseguir els suports suficients. «Només ens calen onze suports», diu el regidor, que veu factible la creació d'un govern d'unitat en aquest darrer tram de mandat.