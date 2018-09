El regidor del PP de Castelló deixarà el partit i estudia liderar un nou grup

Julià Genovés, regidor del Partit Popular de Castelló d'Empúries, ha decidit no tornar-se a presentar sota les sigles populars a les properes municipals. Segons ha explicat al Setmanari Empordà, "el partit ja té un substitut per encapçalar la llista per als pròxims comicis del 2019". Tot i no voler revelar la identitat de la persona que li agafarà el relleu, Genovés afirma que "la candidatura està a punt de ser aprovada pel comitè executiu a Girona".

Som d'Empuriabrava i Castelló, la nova plataforma del municipi susceptible d'entrar en l'àmbit de la política municipal, podria ser la següent opció de Genovés. Aquest nou moviment, creat per un grup de comerciants i empresaris locals, ha nascut "amb l'objectiu de representar els interessos de la gent del municipi".

L'encara regidor del PP a Castelló ha explicat que "si aquest moviment aconsegueix tenir una bona massa social al darrere, que sigui transversal i arrelada a Empuriabrava i a Castelló, és possible que entrin en política". Sobre la seva implicació amb el grup, assegura que "a Castelló i Empuriabrava hi ha moltes coses que s'han de fer, i aquesta gent les vol fer. Jo els podria donar la meva experiència", i afegeix que "si els membres de la plataforma em demanessin la meva implicació per ser el seu representant polític, jo estudiaria l'opció".



Des de la celebració del 50è aniversari d'Empuriabrava, s'ha generat un moviment associacionista important, i d'aquí ha nascut aquesta plataforma. Els membres de Som d'Empuriabrava i Castelló consideren que els polítics que han estat al poder fins ara "no ho han fet prou bé", i volen buscar-hi una solució. Ara, el grup empresarial està fent els tràmits d'inscripció al Ministeri d'Interior, i durant el mes de setembre ja estarien legalitzats per si, finalment, decideixen presentar-se el 2019.