El Suprem eximeix l'Ajuntament de Figueres de pagar 6 milions

El Tribunel Suprem no ha admès a tràmit el recurs presentat pel propietari d'uns terrenys del Turó Baix privat contra la sentència que eximia l'Ajuntament de Figueres de pagar 6,2 milions d'euros en concepte de responsabilitat patrimonial.

La Sala de Contenciós Administratiu de l'alt tribunal l'ha inadmès per «falta de fonamentació» i ratifica, així, la sentènca del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que donava la raó a l'Ajuntament. El propietari dels terrenys, Joan Cullell, però, va recórrer a l'últim pas i va presentar un recurs al Tribunal Suprem. Ara l'han condemnat a pagar els costs judicials.

El cas es remunta al 1989, quan es va fer una reparcel·lació de la zona del Turó Baix, dins el sector de l'Olivar Gran. El projecte recollia que el privat havia de cedir part dels seus terrenys a l'administració local per construir-hi zones verdes, carrers i voreres.

Però l'acord de cessió no es va signar fins 14 anys després, el 2003. Quatre anys després i sota el mandat de l'alcalde socialista Joan Armangué, l'Ajuntament de Figueres va fer un conveni amb el privat amb el qual, a canvi de la cessió dels terrenys, aquest podria construir més. És a dir, la cessió dels terrenys es compensava amb amb un aprofitament de 6.000 metres quadrats de sòl edificable.



S'arxiva l'acord

L'acord requeria una modificació del Pla General que no es va dur mai a terme. Era l'any 2008 i Santi Vila es convertia en el nou alcalde de Figueres. Amb la seva arribada es va trencar l'acord signat el 2003 perquè considerava que la cessió dels terrenys era gratuïta i no s'havia de compensar res al privat. El promotor, però, va dur el cas als tribunals. Amb la primera sentència, que arribava el 2014, el Jutjat Contenciós número 3 de Girona donava la raó a Cullel i obligava l'Ajuntament a pagar-li 6,2 milions d'euros per incomplir l'acord signat el 2003. L'equip de govern d'aleshores, liderat per Marta Felip, que substituïa Santi Vila, va recórrer la sentència i el TSJC els va donar la raó. El tribunal considerava que la cessió de terrenys havia de ser gratuïta, segons marca la llei.

L'alcaldessa Marta Felip ha aplaudit la sentència i l'ha qualificat de «restitució moral de la gestió tècnica i política del govern municipal del 2008», en referència al govern de Santi Vila, sota el qual es va trencar l'acord. Segons Felip, s'ha impedit que «els impostos dels figuerencs haguessin de pagar 6 milions d'euros a un promotor privat».