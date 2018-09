Figueres serà seu d'unes jornades sobre la pedra seca i els efectes econòmics

Figueres serà seu de les jornades transfrontereres La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social, que tindran lloc el 28 i 29 de setembre a l'auditori Caputxins. Les jornades, organitzades per ADRINOC i el Parc Natural Regional del Pirineu Català, inclouran taules rodones i activitats relacionades amb el món de la pedra seca que serviran per radiografiar la situació de la pedra seca al nostre país i les seves potencialitats com a element motor de les economies rurals i socials.

Quatre blocs temàtics (sector vitivinícola i de l'oli, turisme actiu i de natura, l'ofici de marger al segle XXI i articulació de territoris de pedra seca), amb ponents provinents de Catalunya, Balears, França i Itàlia, vertebraran aquest exercici d'apropament, revisió i anàlisi del sector de la pedra seca. Aquesta setmana se n'ha fet la presentació, amb el regidor Quim Felip i els responsables de les jornades.