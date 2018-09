L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, declara dimarts per facilitar l'1-O

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Figueres ha citat a declarar l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, com a investigada pel seu paper en el referèndum de l'1 d'octubre. La citació és per a aquest dimarts 18 de setembre a les onze del matí.

Marta Felip hi assistirà amb el convenciment «de no haver fet cap delicte», diu al Xat del Setmanari Empordà, del mateix grup editor que Diari de Girona. Felip, a més, creu que s'acabarà arxivant la imputació perquè «no he comès cap delicte». L'alcaldessa va rebre la notificació que estava essent investigada el passat mes de març per un presumpte delicte de desobediència per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre a Figueres. Al juliol va rebre la citació formal.

L'alcaldessa de Roses també va haver d'anar als jutjats per la celebració de l'1-O. Les diligències es van obrir arran d'una denúncia presentada per un particular. Aleshores molts alcaldes i regidors de la comarca la van acompanyar fins als jutjats de Figueres, on es va acollir al dret a no declarar. La causa es va arxivar, però recentment l'Audiència de Girona va aceptar el recurs de la Fiscalia que demanava reobrir la causa.