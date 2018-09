L'Escala torna als seus orígens mariners amb la Festa de la Sal

L'Escala va viure ahir els actes centrals de la Festa de la Sal, que rememora el passat mariner del municipi. Tot i haver començat divendres, la programació principal es va concentrar al dissabte. Com és habitual, es va viure la tradicional representació d'oficis mariners i l'arribada del vaixell de la sal.

Són els actes centrals de la celebració, juntament amb l'intercanvi de danses (amb l'esbart local La Farandola i el Tall de Vermadors, de Binissalem). Aquest any s'han homenatjat les esganyadores locals Francisca Callol i Lolita Bara.

La jornada es va tancar amb l'arribada de les barques amb les veles il·luminades, la XIV trobada de cançons vora mar i el ball final amb els Montgrons.

La jornada, però, va començar amb portes obertes al Museu de l'Anxova i a l'Alfolí, a la casa de pescadors de Can Cinto Xuà i tallers de tradició local sobre danses de Catalunya i Mallorca, barquetes de suro, nusos marines, rem i salaó d'anxoves.

Coincidint amb la Festa de la Sal, també es va celebrar la trobada anual de l'European Maritim Heritage (organisme dependent de la Unesco), amb un homenatge a títol pòstum al seu anterior president, John Robinson.

Es dona la circumstància que s'està treballant en la redacció d'un projecte per presentar la candidatura de la Festa de la Sal per ser reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la UNESCO (l'any 2015 la Generalitat va declarar la Festa de la Sal Patrimoni Festiu de Catalunya).

Avui es tanca la festa amb una visita guiada gratuïta a l'Alfolí de la Sal i al barri vell, i excursions a vela llatina amb el vaixell Rafael.

El tret de sortida de la festa el va donar el concert inaugural: Mostra de Glosa, amb Mateu Xurí i Maribel Servera (Mallorca) i David de la Higuera, Margarida Joanmiquel i Joan Font (Catalunya).

La Festa de la Sal va començar l'any 1997 per conmemorar el 3r Centenari de l'Alfolí de la Sal, l'antic magatzem on es guardava la sal que arribava per mar en grans vaixells de cabotatge i des d'on es distribuïa a més de dos-cents pobles de l'interior.