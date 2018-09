El celler Espelt de Vilajuïga va celebrar aquest dissabte la 10a Festa de la Verema a l'Antiga. A l'activitat hi van participar desenes de persones que van reviure la verema tal i com es feia antigament. Els raïms es van recollir a mà, es van transportar amb semals, els van trepitjar amb els peus i van tastar el primer most. Tot seguit, els assistents van gaudir d'un esmorzar acompanyats de música i els Capgrossos de Vilajuïga.