Detingut per intentar robar en una botiga d'electrodomèstics a Figueres

Detingut per intentar robar en una botiga d'electrodomèstics a Figueres MOSSOS D'ESQUADRA

Els Mossos van detenir el 14 de setembre a Figueres un home de 28 anys, de nacionalitat georgiana i sense domicili conegut, com a presumpte autor d'un robatori amb força a establiment en grau de temptativa. A quarts de dues de la matinada del mateix dia, una patrulla va veure un home forçant una porta de ferro d'un establiment del carrer Salvador Dalí i Domènec. Segons la policia, l'home va veure els agents i va fugir corrents, però el van perseguir fins a un carrer sense sortida. En un primer moment no el van veure, però fent una recerca pel carrer el van trobar amagat a dins d'un contenidor de reciclatge de bombetes fluorescents. La policia el va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni.

El detingut va ser traslladat a l'hospital de Figueres per tal de ser atès de les ferides que, segons els Mossos, es va fer ell mateix en ficar-se al contenidor. El detingut, amb antecedents, va passar el mateix dia 14 de setembre a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que en decretar la llibertat amb càrrecs.