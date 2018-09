Garrigàs recrearà l'arribada de les urnes i la intervenció policial per commemorar l'1-O

Garrigàs ha organitzat pel proper 29 de setembre una jornada per commemorar l'1-O. Comptarà amb la participació de desenes d'artistes i "protagonistes" del referèndum d'aquell dia però també recrearà l'arribada de les urnes i la intervenció policial que hi va haver al municipi per intentar impedir la votació. Els organitzadors no han volgut desvetllar-ne els detalls però han assegurat que vol convertir-se en un espectacle "lúdic" amb vocació de perdurar en el temps i d'involucrar a totes les persones que acudeixin al municipi. L'acte, promogut per la Taula Empordanesa per la Memòria de l'1 d'octubre, s'iniciarà al matí i s'allargarà fins a la matinada amb actuacions, exposicions, concerts i menjars populars. Durant la jornada, també es batejarà el centre cívic amb el nom d'1 d'octubre.