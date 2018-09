Marta Felip declara als jutjats que l'1-O va actuar "com una ciutadana més"

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha declarat davant del jutge que l'1-O va actuar "com una ciutadana més". Felip només ha respost a les preguntes del seu advocat i ha explicat que les diligències s'han obert arran de la denúncia d'un particular vinculat al partit polític INTRA, que va concórrer a les municipals de 2015.

En aquest sentit, ha assegurat que es tracta d'un cas "polític" i que espera que el jutge que la investiga ho tingui en compte. Felip ha declarat també que "a Figueres es va votar perquè la gent ho va voler i es va fer amb una organització absolutament aliena a l'Ajuntament". L'alcaldessa ha arribat pels volts d'un quart d'una del migdia als jutjats on l'esperaven una cinquantena de persones per donar-li suport, entre les quals hi havia alcaldes, regidors, familiars i amics.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, també va haver d'anar als jutjats per la celebració de l'1-O. Les diligències es van obrir arran d'una denúncia presentada per un particular. Aleshores molts alcaldes i regidors de la comarca la van acompanyar fins als jutjats de Figueres, on es va acollir al dret a no declarar. La causa es va arxivar, però recentment l'Audiència de Girona va aceptar el recurs de la Fiscalia que demanava reobrir la causa.