Marta Felip declara que l'1-O va actuar «com una ciutadana més»

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va declarar ahir davant del jutge que l´1-O va actuar «com una ciutadana més». Ho va fer responent les preguntes del seu advocat i com a investigada per un presumpte delicte de desobediència en relació a la celebració del referèndum a Figueres.

L'alcaldessa estava citada a declarar a tres quarts de dues del migdia al Jutjat de Primera Instància número 6 de Figueres, on una cinquantena d´alcaldes, regidors, amics i familiars s´hi van concentrar per mostrar el seu suport.

Les diligències contra ella s'han obert arran de la denúncia d´un particular vinculat al partit Izquierda Nacional de los Trabajadores (INTRA), que va concórrer a les eleccions municipals del 2015.

Al respecte, Marta Felip va insistir a les portes dels jutjats que es tracta d'un assumpte «polític» amb un «interès al darrere». Confia que el jutje «ho vegi» i que arxivi el cas.

L´alcaldesa va declarar durant un quart d'hora i a les dues del migdia ja era fora del recinte judicial. Felip va optar per respondre només les preguntes del seu advocat i es va negar a respondre les del jutge i fiscalia.

«A Figueres es va votar perquè la gent va voler i amb una organització absolutament aliena a l'Ajuntament», va assegurar. «Els alcaldes aquell dia vam tenir el mateix paper que la resta de ciutadans i espero que això es tingui en consideració», va afegir.

El seu no és el primer cas. L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, també va haver d'anar als jutjats per la celebració de l'1-O. Les diligències es van obrir també arran d'una denúncia presentada per un particular. Aleshores molts alcaldes i regidors de la comarca la van acompanyar fins als jutjats de Figueres, on es va acollir al dret a no declarar.

La causa es va arxivar, però recentment l'Audiència de Girona va aceptar el recurs de la Fiscalia que demanava reobrir la causa.