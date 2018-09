Castelló acabarà l'obra del Centre de Serveis començada fa deu anys

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries acabarà el Centre de Serveis d'Empuriabrava adequant el primer pis. L'espai es convertirà en una sala d'actes i conferències amb capacitat per a 150 persones. La inversió prevista és de 200.000 euros i el projecte s'ha aprovat inicialment. L'edifici es va començar a construir fa deu anys.

El projecte inicial preveia dos edificis connectats per una passera. Finalment, se n'ha acabat construint un i, durant la darrera dècada, s'han anat adequant els diferents espais interiors.

El regidor de Serveis d'Empuriabrava, Josep Maria Canet, ha explicat que durant l'estiu es va adequar una sala del segon pis. En aquesta planta de l'edifici hi ha els serveis socials i una part dels comarcals, i quedava una sala que s'ha decidit destinar a la regidoria d'Educació per a aules de formació per a activitats extraescolars.



Una gran sala d'actes

Una vegada enllestit el segon pis, en aquest moment només falta adequar el primer. El projecte preveu crear un gran espai com a sala d'actes. Canet constata que «a Empuriabrava no n'hi ha cap amb aquesta capacitat i s'havia de llogar en llocs com hotels». La sala de la qual disposen té capacitat per a una seixantena i la nova arribarà fins a les cent cinquanta. Ocuparà tot el primer pis, on hi haurà la resta d'espais com un petit porxo descobert i els serveis.

El projecte arquitectònic va a càrrec de Mercè Oriol Arquitectura. S'ha aprovat inicialment i, una vegada hagi complert amb el termini d'exposició al públic, s'aprovarà definitivament. La idea és començar els treballs abans d'acabar l'any. L'edifici, d'arquitectura singular, se situa a peu de la C-260, un lloc estratègic on es va decidir situar la Policia Local i l'oficina de Turisme, a la planta baixa.

El regidor constata que «donem per tancat l'edifici i queda pendent un edifici annex al costat que tenia el projecte original però que no es va construir i no està previst».