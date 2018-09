Figueres xifra en prop d'un milió el deute de la Generalitat amb les llars d'infants

L'Ajuntament de Figueres ha xifrat en prop d'un milió d'euros els diners que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat deu de les subvencions per a les places de les llars d'infants municipals que no va pagar.

La xifra correspon a les retallades en les subvencions de les escoles bressols que es van produir durant tres cursos, des del 2012 al 2015. L'Ajuntament va poder fer-hi front gràcies a l'avançament econòmic que va rebre per part de la Diputació de Girona, tal com recorda l'alcaldessa Marta Felip. El deute ascendeix fins als 960.000 euros, segons Felip.

Figueres encara no hauria recorregut a la via judicial per aconseguir cobrar la quantitat. «Estem valorant la via processal amb la presentació d'una demanda conjunta a través d'una entitat municipalista», va explicar l'alcaldessa arran d'una pregunta de Compromís d'Esquerres (CExF).

De fet, les mateixes associacions municipalistes haurien recomanat al consistori reclamar-lo conjuntament i «no fer una pluja de demandes», subratllava Felip. «Per descomptat que l'Ajuntament de Figueres hi serà, perquè ens deuen molts diners», es comprometia, sense anunciar cap data fixada. Felip, però, reconeix que el cobrament del milió d'euros dependrà de «l'estabilitat pressupostària» del Departament d'Ensenyament.

Per la seva banda, el regidor de CExF, Òscar Vergés, va instar l'Ajuntament a presentar també una demanda individual, tal com han fet altres ajuntaments catalans, «per tenir més possibilitats».

«L'alcaldessa ha valorat que s'adheririen a una hipotètica demanda col·lectiva sense donar dates, per això els encoratjo a no deixar córrer el temps i presentar-la individualment», ha explicat Vergés.

I és que una sentència del Tribunal Superior de Jústicia de Catalunya (TSJC) del gener passat reconeix als ajuntaments el dret a rebre les subvencions que la Generalitat va deixar d'atorgar per les escoles bressol a partir del 2012. Una trentena d'ajuntaments van denunciar-ho i la justícia els va donar la raó. El TSJC els va reconèixer el dret a rebre 1.300 euros per alumne.

La sentència s'afegia a la que ja havien rebut altres ajuntaments a títol individual com Cornellà o l'Hospitalet. En el cas de Figueres, encara no s'ha iniciat la cursa judicial. La sentència del TSJC recorda que la llei preveu que sigui la Generalitat qui hagi de garantir el finançament dels centres educatius d'infants de 0 a 3 anys, malgrat que es tracti de centres de titularitat municipal.