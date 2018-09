Figueres denega a l'Associació de Protecció Civil el permís per participar a l'acte de l'1-O a Garrigàs

L'Ajuntament de Figueres ha denegat a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat el permís per participar a l'acte de commemoració de l'1-O que Garrigàs ha organitzat el 29 de setembre. Des del consistori al·leguen que hi ha un decret signat des de fa un any i mig on s'estableix que l'Ajuntament no cedirà ni personal ni logística per a actes "polítics" de cap tipus i que per això se'ls ha respost negativament a la petició. El president de l'entitat, Josep Maria Sais, ha confirmat que no hi assistiran però ha dit que ho entenen.

En aquest sentit, ha dit que li consta que alguns dels membres hi aniran a títol individual i sense l'uniforme reglamentari.

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Figueres, que depèn de la regidoria de Seguretat de l'Ajuntament, no podrà participar a la jornada que ha organitzat Garrigàs el 29 de setembre per commemorar l'1-O.

El consistori els ha denegat el permís perquè, segons argumenten, fa un any i mig que es va signar un decret a través del qual s'estableix que no cediran ni personal ni logística per a la celebració d'actes "polítics".

Des de l'entitat han confirmat que no hi assistiran tot i que inicialment a través dels seus canals interns havien plantejat la possibilitat d'anar-hi. El seu president, Josep Maria Sais, diu que no entenen i que li consta que alguns dels membres hi aniran a títol individual i sense lluir l'uniforme.

Garrigàs ha organitzat per dissabte que ve una jornada amb desenes d'activitats i actuacions per commemorar l'1-O.

L'acte, promogut per la Taula Empordanesa per la Memòria de l'1 d'Octubre, començarà al matí i s'allargarà fins a la matinada i comptarà amb una recreació de l'arribada de les urnes i la intervenció policial per intentar aturar el referèndum.