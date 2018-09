Cs vol que es recuperi la partida pel castell de Sant Ferran de Figueres

El diputat de Ciutadans (Cs) per Girona al Parlament de Catalunya, Héctor Amelló, ha presentat una proposta de resolució parlamentària per exigir a la Generalitat que recuperi la inversió anual de 26.490 euros per a les tasques de restauració i revitalització del castell de Sant Ferran, a Figueres, "tal com venia fent fins a l'any 2013, quan va retallar l'aportació en un 54,9% i va limitar així les actuacions previstes". El diputat recorda que el castell de Sant Ferran és la fortalesa baluardada "més gran d'Europa, amb més de 550.000 m?2;" i que va ser declarada Bé d'Interès Cultural i catalogada com a Monument Històric i Artístic.

En la mateixa proposta, el parlamentari també ha exigit que el Govern autonòmic s'impliqui en la restauració dels pous de sanejament de la plaça d'armes de la fortalesa i la reposició dels dispositius anticaiguda, la suma dels quals ascendeix a 31.395,83 euros. "Vull recordar que en 2003 es va crear el consorci del Castell de Sant Ferran a través d'un conveni firmat entre el Ministeri de Defensa, el Govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Figueres l'objecte del qual és la cooperació econòmica, tècnica i administrativa en la gestió, restauració i revitalització de la fortalesa", ha explicat Amelló.

El diputat provincial per Girona ha considerat necessari sol·licitar també la creació d'una campanya de promoció i comunicació "per posar en relleu l'inestimable valor històric i cultural de la fortalesa" que permeti donar-la a conèixer a la ciutadania i "serveixi de reclam també per al turisme cultural".