Detingut per cometre un atracament poc després de declarar als jutjats de Figueres per un altre delicte

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un noi de 20 anys i veí de Perpinyà com a presumpte autor d'un atracament en plena llum del dia en un caixer automàtic de la Rambla de Figueres. El lladre va cometre el delicte poc després de sortir dels jutjats de Figueres, d'on havia sortit en llibertat amb càrrecs per un delicte d'amenaces contra els treballadors d'un supermercat de la Jonquera el dia anterior. El noi va ser detingut poc després al barri de Sant Joan per un delicte de robatori amb violència i lesions.

Els Mossos van rebre l'avís a dos quarts d'una del migdia. La víctima estava retirant diners i el lladre se li va acostar per l'esquena, el va amenaçar i es va acabar enduent uns 80 euros. Just després la víctima li va etzibar un cop de puny a l'estòmac i el lladre s'hi va tornar. Finalment, va fugir del lloc amb els diners. L'home va ser detingut poc després al barri de Sant Joan.

Els fets s'han convertit en virals a les xarxes socials després que l'alcaldessa de Sant Climent Sescebes, Olga Carbonell, presenciés l'atracament. La batllessa ha denunciat amb un escrit al seu perfil de Facebook la passivitat dels vianants, a qui va interperl·lar per ajudar la víctima sense obtenir resposta.

Segons explica l'alcaldessa, va avisar al telèfon d'emergències sense abandonar l'escena i va buscar l'ajuda de la resta de testimonis. "Crido a la gent que passa que ajudin i que mirin si a prop hi ha policia.Ningú fa res, miren i marxen", explica. L'escrit suma prop de 500 comparticions.