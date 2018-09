L'escriptor Martí Gironell rebrà l'Anxova d'Or a l'Escala

El sector anxover ha escollit aquest any l´escriptor i periodista Martí Gironell per rebre l´Anxova d´Or, per la seva vinculació al territori i la seva ajuda a la difusió del producte gastronòmic estrella de l´Escala. D´altra banda, el també escriptor Marius Serra, que ha participat a l´Escala amb diversos dels programes amb què col·labora, serà el pregoner de la Festa de l´Anxova, que se celebra el primer diumenge d'octubre i arriba ja a la 28a edició.

La primera de les activitats que arrancarà de la festa serà la Ruta de la Tapa de l´Anxova el proper 28 de setembre. Es va iniciar fa vuit anys amb una fòrmula per donar a conèixer aquest producte del municipi implicant-hi el sector de la restauració local. En aquesta edició hi participen un total de 45 establiments.

La Ruta de la Tapa s´acaba el dia 7 d´octubre, coincidint amb la jornada de la Festa de l´Anxova, en què hi haurà el pregó i el lliurament de l´Anxova d´Or, la degustació popular d'anxoves i una cantada d´havaneres amb el grup Oreig de Mar.

«Amb la ruta de la tapa i la Festa de l'Anxova, l´Escala mostra als seus visitants una manera de ser i de treballar i, al mateix temps, marca la identitat de tot un poble, mostrant com un producte gastronòmic autòcton es pot reconvertir en un producte turístic de qualitat, tant pels escalencs com per tots els nostres visitants», remarca l´alcalde de l´Escala, Víctor Puga.