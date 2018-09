Figueres vol traslladar els arxius a l'antiga presó però l'escola Carme Guasch en recela

L'escola Carme Guasch de Figueres, actualment en mòduls prefabricats, es traslladarà a l'antiga presó. L'Ajuntament vol que l'espai tingui altres usos, però la proposta d'unificar-hi l'arxiu municipal i comarcal no convenç la comunitat educativa del centre.

El consistori havia estudiat ajuntar l'arxiu municipal i l'arxiu comarcal en un dels mòduls de l'antiga presó. D'aquesta manera, s'unificarien i es resoldria el problema d'espai que pateixen.

Malgrat que la proposta «no ha agradat» a la comunitat educativa, l'alcaldessa insisteix que amb «tota la bona voluntat es poden habilitar tots els usos complementaris que es creguin convenient». Segons ha explicat Felip, el centre és partidari que l'espai tingui només usos escolars.

Així doncs, s'ha acordat que sigui la mateixa comunitat educativa la que s'encarregui de definir els usos complementaris de l'antiga presó. «Estem en contacte amb l'AMPA i el centre per aclarir quins usos veuen compatibles amb el centre», ha explicat l'alcaldessa, Marta Felip.

L'Ajuntament està a l'espera que s'enllesteixi aquest pla d'usos per enviar-lo a la Generalitat, que hi haurà de donar el vistiplau. El cost de la redacció del projecte l'assumeix l'Ajuntament (325.000 euros), però el procés el lidera el Departament d'Esenyament.

Felip ha recordat, en resposta a una pregunta del grup municipal d'ERC, l'elevada inversió que suposaran les obres de la presó, uns treballs que l'Ajuntament equipara amb la inversió milionària de l'auditori dels Caputxins. En aquest sentit, l'alcaldessa ha insistit a fer una projecte «viable econòmicament» i que resolgui també el dèficit d'espais dels equipaments municipals.

«Hem de trobar la compatibilitat entre el que ens agradaria i el que serà factible», va indicar, tot apel·lant a la «reflexió». «De cartes als Reis en faríem tots, però després xoquen amb la disponibilitat», va concloure.

De moment s'està treballant en el pla d'usos i el projecte i ara per ara se sap que els escolars s'ubicaran en edificis de nova construcció als terrenys adjacents a la presó i que l'interior es rehabilitarà per fer-hi zones comunes com ara el menjador i el gimnnàs.



Una dècada en «barracons»

L'escola Carme Guasch té les aules en mòduls prefabricats des del 2006 i fa més d'una dècada que professors, pares i alumnes batallen perquè el centre es traslladi a un edifici d'obra. L'espai proposat és l'antiga presó, però no serà una realitat a curt termini.

Del seguiment de la construcció de l'escola se n'encarrega la Comissió del Carme Guasch. Des que se'n va aprovar la creació al mes de març, s'ha reunit dues vegades. La intenció inicial de l'Ajuntament és que la inversió permeti traslladar-hi l'arxiu municipal i comarcal i unificar-los. D'aquesta manera, es vol resoldre amb una sola intervenció els problemes d'espais actuals.