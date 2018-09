Comissen prop d'1 quilo de corall vermell extret il·legalment del Cap de Creus

Els Agents Rurals han comissat prop d'1 quilo de corall vermell extret de manera il·legal del Cap de Creus. L'actuació, fruit de diversos dies de vigilància i control, es va fer divendres quan l'infractor va desembarcar el material en un port no autoritzat, a la zona del Port de la Selva (Alt Empordà), amb una embarcació recreativa, prohibida per fer aquesta activitat. L'infractor tenia una de les dotze llicències concedides pel Ministeri d'Agricultura. Una situació que, segons el Departament d'Agricultura dificulta "el control i la inspecció" de l'activitat extractiva. La intervenció es va fer a través d'un dispositiu format pels Agents Rurals, inspectors de la Direcció General de Pesca i efectius de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra.

A més, no va utilitzar l'embarcació professional que tenia autoritzada durant aquella jornada sinó embarcacions recreatives, que estan prohibides.

En el dispositiu, hi van participar inspectors de la Direcció General de Pesca, el Grup Marítim dels Agents Rurals de Girona i efectius de la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona del Cos de Mossos d´Esquadra. Des del Departament destaquen la "complexitat" de les actuacions de control i inspecció d'aquesta activitat a Catalunya perquè l'existència de corallers autoritzats fa que s'hagin de cobrir zones terrestres i marítimes d'un extens territori gairebé simultàniament per "verificar que el corall s'ha extret de la zona vedada".

Des d'Agricultura recorden que la Generalitat va establir una moratòria per a l'extracció de corall des del novembre de 2017 fins a finals de 2027 a la zona compresa entre el Cap de Begur i la frontera francesa. La decisió es va prendre atenent les "recomanacions" de 14 experts de cinc institucions científiques.

Malgrat això, afegeixen, el Ministeri va concedir 12 llicències per pescar en aigües exteriors situades entre el Cap de Begur i Arenys de Mar, entre aquest any i el que ve.

Agricultura insisteix que l'extracció de corall és una activitat que es realitza al mar i a molta profunditat i que això "dificulta molt el control i vigilància". A més, quan les colònies s´han extret i es transporten , ja sigui per mar o a terra, fa molt difícil poder determinar el seu origen.

En aquest context i per optimitzar esforços i els recursos disponibles per controlar aquesta activitat, la DGPAM coordina un grup de treball amb altres agents habilitats per a la inspecció en la matèria a Catalunya, dels cossos de Mossos d'Esquadra i d'Agents Rurals.

D'altra banda, científics de la Universitat de Barcelona i de l'Institut de Ciències de Mar (CSIC) han reimplantat 80 colònies extretes il·legalment mitjançant tècniques establertes al Protocol de restauració de coral·ligen, encarregat pel Departament l'any passat.

L´aplicació d´aquest protocol permet retornar al mar aquell corall que sigui comissat a fi d´allargar-ne la vida. El coral·ligen és un dels hàbitats marins considerats clau per a la biodiversitat marina al Mediterrani, ja que concentra un 10% de les espècies marines.