Figueres organitza la primera convenció «Soc Friqui, Soc Cultura»

Figueres posarà en valor aquest cap de setmana la cultura friqui amb la celebració de la primera convenció Soc friqui, soc cultura, que inclourà una allau d'actes per reunir tant els seus adeptes com per engrescar nous públics, explica Carlos Acedo, organitzador juntament amb Ismael Santos d'aquesta «friquitrobada». L'esdeveniment s'obrirà dissabte a partir de les onze, a l'escenari del Teatre del Bon Pastor de Figueres. â€?La programació es pot consultar a través del web de l'associació de veïns del Rally Sud.

«Es tracta d'un espai formidable que molta gent encara no coneix i la idea és descentralitzar l'activitat cultural de la ciutat», comenta Acedo.

Xerrades, tallers, música i cinema conformen la programació que s'allargarà fins diumenge a les deu de la nit. Maria Mercè Cuartiella, Joan Manel Soldevilla i Daniel Genís són alguns dels ponents convidats a parlar d'una manera amena i lúdica de la cultura friqui des de diferents temàtiques. En un principi, la cultura friqui va estar associada a l'anime, però els darrers anys també s'han inclós dins aquest terme els còmics, els jocs de taula i els videojocs relacionats amb el gènere fantàstic: «Volem fer entendre a la gent que totes aquestes activitats formen part de la cultura general i eliminar clixés i estereotips».

Per donar suport a aquesta idea, els organitzadors s'han envoltat de diferents artistes i escriptors de renom que oferiran una xerrada friqui, «per donar-li un aire més formal a aquest tipus de cultura». A la trobada es muntarà un Photocall Star Wars Props que permetrà recaptar fons a favor de Progat i gos i de l'Associació Star Trek Espanya acompanyarà l'esdeveniment amb el seu photocall de personatges de la llegendària Saga Galàctica per ajudar a recollir donatius per a l'ONG Médicos sin Fronteras. Els cosplayers també hi estan convidats.

L'organització de la trobada va a càrrec de l'associació de veïns del Rally Sud. «Amb motiu de la renovació de la junta, vam voler enfocar les activitats cap a un públic més jove, per revitalizar l'associació». L'any passat es va posar en marxa el primer concurs de narrativa curta de gènere fantàstic, que va tenir molt bona acollida. Aquesta segona edició ha estat de nou un èxit, amb la participació de 26 autors. Acedo es mostra satisfet perquè enguany no només ha pujat la participació sinó pel nivell de les obres presentades. Els premis es lliuraran diumenge a les sis de la tarda.

Durant tot el cap de setmana hi haurà estands de llibreries, editorials i organitzacions diverses i es promocionarà el treball dels ponents i participants de l'acte.