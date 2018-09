Roses congela per novè any les taxes i els impostos municipals

L´Ajuntament de Roses ha presentat les ordenances fiscals on per novè any consecutiu es congelen els impostos i les taxes. L´única excepció són els preus públics de la piscina, que tenen un lleuger increment per garantir l´equilibri econòmic.

Els impostos d´IBI, IAE, impost de circulació, plusvàlua i impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), tornen a congelar-se a Roses, i no pujaran les seves quotes durant el 2019.

L'esforç per no augmentar la càrrega contributiva a Roses es reflecteix també en l'apartat de taxes i preus públics municipals, on les tarifes tampoc pugen, i es manté per tant el mateix preu en els nombrosos serveis que ofereix l´Ajuntament a la ciutadania, tals com el servei de clavegueram, de subministrament d´aigua, els casals infantils i les activitats esportives, la recollida de residus, el cementiri, el transport urbà, les llars d'infants, o el transport escolar, entre d´altres.

L´apartat de taxes inclou una millora a la tarifació de les parades de mercats eventuals de petit format per incentivar-los. Elimina la tarifa mínia de 31 euros i fixa el preu per metre lineal en 5 euros. Per últim, la darrera modificació consistirà en el cobrament de dutxes i vestidors de les instal·lacions esportives en cas d´utilització per tercers. Serà de vint euros per hora o fracció. Les ordenances es van aprovar amb els vots a favor del PDeCAT, GDP i UMdC, les abstencions d´ERC i PP i els vots negatius de PSC i Cs. L´única excepció que es produeix en l'apartat de preus públics correspon a l'increment de tarifes de la piscina municipal (concretament, aquelles que es troben per sota del preu de mercat), amb l´objectiu de garantir l´equilibri econòmic

Es mantenen bonificacions

El consistori mantindrà també les bonificacions incorporades durant els darrers anys, com les que fan referència a les famílies nombroses i als habitatges de lloguer social pel que fa a l´impost de béns immobles, la incorporació d´energies renovables en el cas de l´impost de construccions, la reducció de preus per a la concessió de nínxols construïts amb anterioritat a l´any 2000, o la gratuïtat d´ús de la sala d´actes de Promoció Econòmica un cop l´any per a promocions o presentacions d´empreses rosinques.

També es manté la bonificació del 50% per l´ús del Teatre Municipal per a l´organització de congressos i convencions en determinats mesos de l´any, entre d´altres. Les noves ordenances tenen també en compte les entitats i associacions rosinques inscrites en el Registre Municipal d´Entitats, les quals resultaran exemptes del pagament dels preus públics a pagar per l´organització d´activitats esportives.

La proposta d´Ordenances Fiscals per a l´exercici 2019 continua, doncs, marcada per l´objectiu de l´equip de govern per mantenir l´equilibri pressupostari municipal, assolint un nivell d´ingressos similar al de l´exercici 2018 que permeti l´autofinançament de les inversions previstes per al proper any. Tot això, mantenint les ajudes socials incorporades al llarg dels darrers anys i sense incrementar la pressió fiscal dels ciutadans.